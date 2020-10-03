закрыть
3 октября 2020, суббота, 21:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Камчатке произошла утечка нефти

1
  • 3.10.2020, 21:09
  • 1,936
На Камчатке произошла утечка нефти
Фото: yola_la/Instagram

Экологи и местные жители сообщают об экологической катастрофе.

Об этом говорится в сообщении Русской службы ВВС.

Следственный комитет в субботу объявил о проверке информации о массовой гибели морских животных на нескольких пляжах Камчатского края.

«По предварительным данным следствия, гибель морских обитателей произошла из-за попадания в прибрежные воды Тихого океана повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная. Также морская вода изменила цвет», — говорится в сообщении следственного комитета.

Первые сообщения о загрязнении воды в районе Петропавловска-Камчатского и большом числе мертвых животных стали поступать еще в начале недели. Местные жители и туристы писали об ухудшении зрения, першении в горле, тошноте и других симптомах, которые возникали после купания и не проходили несколько недель.

Нефтепродукты и фенол обнаружены в прибрежной воде у Халактырского пляжа в Камчатском крае, признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива, сообщило минприроды Камчатского края в пятницу.

«Согласно полученным уточненным данным, подтверждены повышения примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам», — сказал врио главы минприроды Камчатки Алексей Кумарьков.

Причина загрязнения до сих пор неясна. Кумарьков в пятницу сказал, что причиной мог стать сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.

Источник издания Медуза, близкий к правительству Камчатского края, рассказал, что загрязнение могло произойти из-за военных, которые вылили отходы в реку. Минобороны отвергает причастность к инциденту.

В пресс-службе Тихоокеанского флота отметили, что информация о том, что флот связан с загрязнением океанической воды в районе пляжа, не соответствует действительности. Ведомство подчеркнуло, что эти сведения распространяют зарубежные организации.

«Гринпис» назвал произошедшее экологической катастрофой и объявил, что отправит на место экспедицию для расследования.

Местные жители, а также известные личности тут же стали публиковать в интернете посты с подтверждением масштабных загрязнений.

Wyświetl ten post na Instagramie.

На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)

Post udostępniony przez Юрий Дудь (@yurydud)

В то же время минприроды Камчатского края в субботу опубликовало кадры, на которых виден чистый пляж, а морская вода обычного цвета.

Wyświetl ten post na Instagramie.

Халактырский пляж в данный момент. Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА. Параллельно группа выехала на Малую Лагерную. Кроме того продолжается отбор проб воды специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС. Источник: @minprir_kamchatka #халактырскийпляж #экологиякамчатки

Post udostępniony przez Официальная страница (@kamgov)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко Андрей Санников