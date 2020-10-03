На Камчатке произошла утечка нефти 1 3.10.2020, 21:09

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Фото: yola_la/Instagram

Экологи и местные жители сообщают об экологической катастрофе.

Об этом говорится в сообщении Русской службы ВВС.

Следственный комитет в субботу объявил о проверке информации о массовой гибели морских животных на нескольких пляжах Камчатского края.

«По предварительным данным следствия, гибель морских обитателей произошла из-за попадания в прибрежные воды Тихого океана повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная. Также морская вода изменила цвет», — говорится в сообщении следственного комитета.

Первые сообщения о загрязнении воды в районе Петропавловска-Камчатского и большом числе мертвых животных стали поступать еще в начале недели. Местные жители и туристы писали об ухудшении зрения, першении в горле, тошноте и других симптомах, которые возникали после купания и не проходили несколько недель.

Нефтепродукты и фенол обнаружены в прибрежной воде у Халактырского пляжа в Камчатском крае, признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива, сообщило минприроды Камчатского края в пятницу.

«Согласно полученным уточненным данным, подтверждены повышения примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам», — сказал врио главы минприроды Камчатки Алексей Кумарьков.

Причина загрязнения до сих пор неясна. Кумарьков в пятницу сказал, что причиной мог стать сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.

Источник издания Медуза, близкий к правительству Камчатского края, рассказал, что загрязнение могло произойти из-за военных, которые вылили отходы в реку. Минобороны отвергает причастность к инциденту.

В пресс-службе Тихоокеанского флота отметили, что информация о том, что флот связан с загрязнением океанической воды в районе пляжа, не соответствует действительности. Ведомство подчеркнуло, что эти сведения распространяют зарубежные организации.

«Гринпис» назвал произошедшее экологической катастрофой и объявил, что отправит на место экспедицию для расследования.

Местные жители, а также известные личности тут же стали публиковать в интернете посты с подтверждением масштабных загрязнений.

В то же время минприроды Камчатского края в субботу опубликовало кадры, на которых виден чистый пляж, а морская вода обычного цвета.

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