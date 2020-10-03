На Камчатке произошла утечка нефти

На Камчатке произошла утечка нефти1
- 3.10.2020, 21:09
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Экологи и местные жители сообщают об экологической катастрофе.
Об этом говорится в сообщении Русской службы ВВС.
Следственный комитет в субботу объявил о проверке информации о массовой гибели морских животных на нескольких пляжах Камчатского края.
«По предварительным данным следствия, гибель морских обитателей произошла из-за попадания в прибрежные воды Тихого океана повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная. Также морская вода изменила цвет», — говорится в сообщении следственного комитета.
Первые сообщения о загрязнении воды в районе Петропавловска-Камчатского и большом числе мертвых животных стали поступать еще в начале недели. Местные жители и туристы писали об ухудшении зрения, першении в горле, тошноте и других симптомах, которые возникали после купания и не проходили несколько недель.
Нефтепродукты и фенол обнаружены в прибрежной воде у Халактырского пляжа в Камчатском крае, признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива, сообщило минприроды Камчатского края в пятницу.
«Согласно полученным уточненным данным, подтверждены повышения примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам», — сказал врио главы минприроды Камчатки Алексей Кумарьков.
Причина загрязнения до сих пор неясна. Кумарьков в пятницу сказал, что причиной мог стать сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.
Источник издания Медуза, близкий к правительству Камчатского края, рассказал, что загрязнение могло произойти из-за военных, которые вылили отходы в реку. Минобороны отвергает причастность к инциденту.
В пресс-службе Тихоокеанского флота отметили, что информация о том, что флот связан с загрязнением океанической воды в районе пляжа, не соответствует действительности. Ведомство подчеркнуло, что эти сведения распространяют зарубежные организации.
«Гринпис» назвал произошедшее экологической катастрофой и объявил, что отправит на место экспедицию для расследования.
Местные жители, а также известные личности тут же стали публиковать в интернете посты с подтверждением масштабных загрязнений.
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На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)
В то же время минприроды Камчатского края в субботу опубликовало кадры, на которых виден чистый пляж, а морская вода обычного цвета.
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Халактырский пляж в данный момент. Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА. Параллельно группа выехала на Малую Лагерную. Кроме того продолжается отбор проб воды специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС. Источник: @minprir_kamchatka #халактырскийпляж #экологиякамчатки