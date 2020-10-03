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Победят рабочие!

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  • Сергей Гульцов
  • 3.10.2020, 22:03
  • 3,155
Победят рабочие!
Фото: tut.by

Рабочие на белорусских предприятиях бастуют по-партизански.

В последнее время слышу: протест на промышленных предприятиях затих. Мол, рабочих не волнует ничего, кроме чарки и шкварки. Такое говорят те, кто к заводам никакого отношения не имеет, а потому не знает, что на самом деле там происходит.

Да, сейчас тяжело всем, но работающим на государственных предприятиях – особенно. Атмосфера на заводах гнетущая. Людей увольняют по поводу и без повода, лишают премии, снижают зарплаты, а они и без того незавидные. За каждым рабочим следит охрана, силовики вызывают в РУВД. В ответ слышится:

– Я не пойду, присылайте повестку.

– Зачем? Просто мы приедем к вам на работу, договоренность с администрацией есть…

И приезжают. Посреди смены того или иного рабочего вызывают в администрацию. И заводят разговор: ты участвуешь в протестных акциях, а как будешь кормить семью? И в таком духе беседа длится пару часов. Вызывают всех, кто решил бастовать или ходит на марши.

Получается, одна сторона упрекает рабочих в угасании активности, другая – в том, что они протестуют открыто. А рабочие, не отвечая ни тем, ни тем, действуют по своему разумению. Образно говоря, начинается некая партизанщина. Когда в августе на МАЗе вместо запланированных 732 машин собрали только 562, журналисты спросили у руководства завода, с чем связано такое падение производства. В ответ – молчание. Потому что нечего сказать – рабочие оказались сильнее всяких запугиваний, угроз, с чьей бы стороны это ни делалось.

На МТЗ администрация придумала посылать самых активных рабочих в принудительные командировки в колхозы и районные центры. Отправили в глубинку двух сварщиков с участка ШИХ кузнечного цеха. Кроме них, в первой смене на участке остались два слесаря, они по необходимости тоже могут подваривать-зачищать. Когда их товарищей заставили уехать, они от такой работы отказались. Сварщик из второй смены также отказался. Командировка вместо тридцати дней в итоге продлилась всего лишь два, а один из вернувшихся сварщиков, Миша Громов, организовал на МТЗ первичную организацию независимого профсоюза.

На МАЗе организовали такую же. Основная цель – объединившись, проще защищать свое право работать в нормальных условиях и за нормальную зарплату.

Независимые профсоюзы на промышленных предприятиях власти уничтожали долго и планомерно. И вот сейчас происходит их возрождение. Но процесс этот непростой, о чем свидетельствует такой факт. На МАЗе рабочие приходят в бухгалтерию и подают заявление: «Не хочу, чтобы у меня из зарплаты отчисляли деньги в провластный профсоюз». А бухгалтер округляет глаза и говорит: «Вы должны подписать заявление у председателя профкома».

Это противоречит как закону, так и здравому смыслу. Членство в профсоюзе – добровольное, выйти из него можно в любой момент и без объяснения причин. А тут – чтобы у тебя из зарплаты перестали забирать твои деньги, нужно разрешение того, в чью пользу эти деньги забирают.

Да, рабочие не сдаются. Силовики могут избивать, калечить и убивать, оставаясь безнаказанными. Могут глумиться над связанными, безоружными людьми, могут кричать им, что они одурманены и протестуют за деньги. Могут устроить разгром рабочей колонны, которая идет на мирный марш, в тихом и спокойном до этого лета Тракторозаводском поселке.

Но силовики никогда не смогут ничего создать. Поэтому победят рабочие!

Сергей Гульцов, «Народная воля»

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