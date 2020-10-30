Ситуация на границе с Украиной: «Прилетел из Турции, а тут хоба — и не пускают!» 5 30.10.2020, 8:02

11,314

фото: people.onliner.by

Пограничники сами не понимают, что происходит на границе и зачем.

На пункте пропуска «Новая Гута» трафик внешне выглядит довольно оживленным по нынешним временам. Фуры и легковой транспорт движутся в обоих направлениях. Нет проблем? Есть. На обочине с белорусской стороны, за пределами пункта пропуска стоит под дождем маленькая группа пешеходов. Это те, кому удалось прорваться в страну с украинской стороны. Остальных пассажиров из автобуса завернули обратно в Украину, пишет onliner.by.

Белорусские пограничники при разговоре включают регистраторы, общаются крайне вежливо — и ничего, по сути, не объясняют. Есть ощущение, что сами толком не понимают, что вообще происходит и зачем. За информацией отправляют в пресс-службу ГПК — но та пока безмолвствует.

Зато люди на обочине объясняют. Это пассажиры коммерческого автобуса из Киева, который должен был приехать на гомельский автовокзал примерно в 18:20. Они-то проникли, но сам автобус с большей частью пассажиров на нашей границе завернули обратно в Киев.

фото: people.onliner.by

— Закрыли границу часа три назад, — объясняют прорвавшиеся. — Украинскую границу прошли нормально. Но на нашей остановили. Украинцев, поляков, Прибалтику не впускали в Беларусь из Украины. Даже с видом на жительство, как там люди ни умоляли. Нас самих пропустили сюда буквально минут 30 назад. Особо ничего не объясняли, но сказали, что «в связи с эпидемиологической ситуацией».

фото: people.onliner.by

Всем стоящим здесь очень повезло: они граждане Беларуси. Поэтому впустили. Кто-то едет от украинских родственников в Гомель, кому-то еще пилить в Бобруйск, кто-то уже опоздал на поезд. Некоторые уже уехали на попутных грузовиках, кто-то еще проходит контроль. Говорят, сами таможенники помогали некоторым пристроиться в попутки.

— Я из Турции прилетел в Киев, еду домой, а тут хоба — и не пускают! — минчанин Дмитрий получил напоследок немного бесплатного экстрима. — Из-за этой ситуации на поезд опоздал, который в Минск идет. Теперь надо искать варианты... А деньги за билеты я и не буду пытаться вернуть, ведь, по идее, украинский перевозчик тут ни при чем, с кого требовать — непонятно.

фото: people.onliner.by

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».