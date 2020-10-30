Абсурд в кубе 12 30.10.2020, 8:19

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Валерий Карбалевич

У диктатора сдают нервы.

Политический обозреватель Валерий Карбалевич прокомментировал в своем телеграм-канале закрытие 29 октября границ Беларуси.

Информация о закрытии границы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной стала для всех полной неожиданностью. Это было сделано в худших белорусских традициях. Тут правовой абсурд в кубе.

Во-первых, в цивилизованных странах о закрытии границы объявляют заранее, называют дату, чтобы все могли подготовиться. В Беларуси это произошло неожиданно, внезапно, в явочном порядке.

Во-вторых, в нормальных странах такое решение принимается каким-то правовым актом высших органов власти. По крайней мере, постановлением правительства. В нашем случае об этом в устной форме сообщил представитель Пограничного комитета. Судя по всему, никакого документа пока нет.

В-третьих, граждан Беларуси несколько часов не пускали в страну. Это полный правовой произвол.

Зачем? Весной Беларусь была единственной страной в Европе, которая не закрывала свои границы. Лукашенко этим очень гордился.

Объяснение пограничников (в связи с эпидемиологической ситуацией) не выдерживает критики. Ведь они почему-то не закрывают границу с Россией. Также не останавливается железнодорожное и воздушное сообщение.

Я думаю, реальная причина политическая. Несколько дней назад представители пограничного комитета сообщили, что не пустили в Беларусь подозрительных людей из Литвы или Польши, которые, должно быть, собирались здесь устроить революцию.

То есть нынешнее решение о закрытии границы свидетельствует о нервном состоянии высшего руководства государства. Сначала оно создает своего рода пропагандистскую картину иностранного вмешательства. Затем оно начинает верить в свой миф и на этой основе принимать реальные решения. Круг замыкается. Беларусь стремительно приближается к Северной Корее.

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