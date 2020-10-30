Трамп и Байден встретились с избирателями в «колеблющейся» Флориде 30.10.2020, 8:28

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Рейтинги кандидатов в президенты США в этом штате практически равны.

Президент Дональд Трамп и его соперник - демократ Джо Байден провели встречи со сторонниками в штате Флорида, где между кандидатами возникла действительно ожесточенная конкуренция за голоса избирателей. Выступления Трампа и Байдена продемонстрировали полную противоположность их взглядов на новую волну заражений COVID-19, которая началась в США, сообщает «Голос Америки».

Опросы общественного мнения показывают, что в общенациональном масштабе Байден значительно обгоняет Трампа, однако разрыв между кандидатами в колеблющихся штатах, от исхода голосования в которых зависят результаты выборов, совсем небольшой.

Согласно опросу, проведенному Reuters / Ipsos и опубликованному в среду, 49% жителей Флориды собираются проголосовать за Байдена, 47% - за действующего президента.

Учитывая, что штат представлен 29 голосами в Коллегии выборщиков, победа во Флориде может стать главным призом для одного из кандидатов. Победа Трампа во Флориде в 2016 году во многом гарантировала его избрание президентом.

Тысячи людей, многие из которых были без масок, собрались в четверг на митинге, который прошел под открытым небом в Тампе, чтобы послушать, как Трамп будет высмеивать своего оппонента.

«Можете ли вы представить себе, что этот человек победит меня?» - сказал Трамп, добавив, что он уверен в своем переизбрании.

Джо Байден в этот момент проводил свою встречу с избирателями в колледже, в округе Броуард, к северу от Майами. Участники митинга оставались внутри своих автомобилей, чтобы избежать возможного распространения вируса.

«Дональд Трамп отказался от борьбы с COVID-19», - сказал Байден. Он также укорил Трампа за нежелание платить федеральные налоги.

В прошлом месяце газета New York Times сообщила, что Трамп заплатил всего 750 долларов в виде федерального подоходного налога в 2016 и 2017 годах, заплатив этот налог только 10 раз за предыдущие 15 лет. Трамп не стал отрицать напрямую утверждения New York Times, однако несколько раз говорил, что в публикации были указаны «неверные» цифры.

«Почему пожарный, медсестра ... педагог должны платить более высокую ставку налога, чем сверхбогатые люди? Почему вы должны платить больше налогов, чем Дональд Трамп?» - спросил Байден.

Трамп в своем выступлении упомянул данные, опубликованные в четверг, согласно которым американская экономика в третьем квартале выросла беспрецедентными темпами в 33% в годовом исчислении благодаря масштабной федеральной программе экономической помощи.

«Так рад, что эти огромные цифры роста ВВП были опубликованы до 3 ноября», - написал Трамп в своем твите.

Однако Джо Байден может напомнить избирателям, что объем производства в США остается ниже уровня четвертого квартала 2019 года, до того как в стране разразилась пандемия.

Трамп отменил запланированный на вечер четверга митинг в Фейетвилле, Северная Каролина из-за предупреждения о ветре, вызванном ураганом «Зета», сообщили в штабе Трампа. Президент планирует вернуться в пятницу на Средний Запад, чтобы провести митинги в Мичигане, Висконсине и Миннесоте. В целом, он планирует посетить 10 штатов в последние дни кампании и проведет 11 митингов за последние 48 часов до решающего дня выборов, сообщил представитель его штаба.

Во Флориде проживает большое количество латиноамериканцев: американцы кубинского происхождения, проживающие на юге Флориды, традиционно голосуют за республиканцев, в то время как пуэрториканцы в центральной Флориде чаще голосуют за демократов.

Штаб Байдена в четверг попытался развеять опасения демократов по поводу того, что Байден не смог добиться симпатий избирателей латиноамериканского происхождения на общенациональном уровне в сравнении с популярностью, которой среди этой категории избирателей пользовался бывший президент Барак Обама.

«Мы на 100% находимся на пути к тому, чтобы сравняться или превзойти количество латиноамериканцев, проголосовавших за Обаму в 2012 году», - сказал Мэтт Баррето, соучредитель исследовательской компании Latino Decisions, во время телеконференции, организованной кампанией Байдена.

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