«Люди, которые окружают Лукашенко, его саботируют» 17 30.10.2020, 8:39

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Фото: ТАСС

Узурпатор боится судьбы Каддафи и Януковича.

Об этом в интервью «Радыё Свабода» рассказал общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка:

«Он боится судьбы Каддафи и Януковича. Люди, которые окружают Лукашенко, его саботируют, - рассказал Франак Вячорка. - Похоже, что акция, которая не состоялась в воскресенье, это был саботаж этого своза в Минск «ябатек». Он теряет ориентацию, но, возможно, не до конца понимает, насколько он глубоко засел в кризисе».

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