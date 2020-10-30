«Люди, которые окружают Лукашенко, его саботируют»17
- 30.10.2020, 8:39
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Узурпатор боится судьбы Каддафи и Януковича.
Об этом в интервью «Радыё Свабода» рассказал общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка:
«Он боится судьбы Каддафи и Януковича. Люди, которые окружают Лукашенко, его саботируют, - рассказал Франак Вячорка. - Похоже, что акция, которая не состоялась в воскресенье, это был саботаж этого своза в Минск «ябатек». Он теряет ориентацию, но, возможно, не до конца понимает, насколько он глубоко засел в кризисе».