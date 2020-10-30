Девальвация набирает обороты 30.10.2020, 8:47

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Рубль ждет катастрофа?

Девальвация рубля продолжается как в Беларуси, так и в России. В РФ доллар подпрыгнул до 79,5 RUB, в Беларуси, как сообщают Телеграм-каналы, Нацбанк проводит усиленные валютные интервенции на бирже. Похоже, что сегодняшний курс не предел, пишет infobank.by Что происходит?

Все беды из-за российского рубля. При всех положительных факторах один отрицательный все перевешивает. Иностранные инвесторы активно выходят из рискованных активов накануне выборов в США, результат которых предсказать невозможно. И, как вы понимаете, российские активы проходят по разряду рискованных.

Поэтому «нагрузка» на курс российского рубля стремительно растет.

Почему это и не страшно, и страшно. Для РФ такое развитие событий было предсказуемо. 29 октября доллар там стоит почти 79,5 RUB и может вырасти до 80-81 RUB. Хотя чисто экономически он сейчас должен стоить примерно 75 RUB. И именно к 75 RUB устремится курс доллара в среду 4 ноября, после уверенной победы Дональда Трампа в США.

Многие аналитики, в том числе — Константин Боровой, уже предсказали победу действующему президенту США. Но для рынков это пока что неочевидно, рынкам свойственно бояться любого чиха.

А вот для Беларуси разворачивающийся сценарий может оказаться фатальным. Как сообщает Телеграм-канал «ЭКАНОМIКА», Национальный банк Беларуси 29 октября проводил активные интервенции на Белорусской валютно-фондовой бирже, чтобы сдержать рост курса доллара. Это логично.

Как логично и другое, если тенденция продолжится, лица, принимающие решения, могут распорядиться включить печатный станок, что приведет к непоправимым последствиям для белорусского рубля. Это уже будет не девальвацией, а катастрофой.

Основной удар по курсу белорусского рубля пришелся вчера, 28 октября. Сегодня мы наблюдаем последствия вчерашних событий

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 29 октября выглядят следующим образом:

курс доллара прыгнул на 0,0274 (+1,05%), до 2,6264 белорусского рубля

курс евро подскочил на 0,0310 (+1,05%), до 3,0840 белорусского рубля

российский рубль стал дешевле на 0,0091 (-0,27%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3274 белорусского рубля, за сотню.

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