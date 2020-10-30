Светлана Тихановская: Режим разрушает себя сам 30.10.2020, 8:59

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Светлана Тихановская

Фото: Anadolu Agency

Каждый новый день протеста приближает нас к победе.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировалa закрытие Лукашенко границ страны и проведенные узурпатором перестановки в силовом блоке:

— Режим разрушает себя сам. И закрытие границ, и очередные назначения – это сигналы ослабления его власти. Он принимает непоследовательные решения, потому что он в панике. Но, пытаясь изолировать Беларусь, он изолирует свою власть и теряет лояльность сторонников. А постоянные перетасовки на постах показывают, что у вертикали все меньше способности и мотивации исполнять его приказы.

Все это – результат нашего с вами мирного протеста, а значит нужно не останавливаться и продолжать стоять на своем. Каждый новый день протеста приближает нас к победе, а режим – к его концу.

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