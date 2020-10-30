Время солидарности
- 30.10.2020, 9:12
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События развиваются очень стремительно.
В Беларуси отчисляют несогласных студентов, увольняют работников предприятий, артистов! Узурпатор нагло заявляет, что людей нужно подвергать репрессиям за мнение и что сам отдал приказ стрелять по людям и врываться в квартиры, пишет телеграм-канал МКБ. События развиваются очень стремительно, а времени от появления полицаев в балаклавах на проходных предприятий и ВУЗов до надписи «Arbeit macht frei» осталось совсем немного!
Сегодня, 30 октября, мы призываем всех поддержать будущее НАШЕЙ Беларуси — тех отважных и честных молодых ребят, которые не побоялись выступить против режима террора и пыток!
СТУДЕНТЫ
Собирайтесь около или внутри вашего ВУЗа и требуйте встречи с ректором, восстановления отчисленных и гарантий того, что в вашей alma mater не будет преследования за гражданскую позицию.
Объединяйтесь группами потоками и целыми курсами! Хватит молчать! Хватит терпеть! Если вы, молодежь Беларуси, не сможете сказать свое веское слово, то потом уже может быть поздно.
ПОДДЕРЖКА
Рабочие, айтишники, деятели культуры, пенсионеры и все-все-все! Подходите к ближайшему университету поддержать наше общее будущее — ребятам как никогда раньше важна ВАША поддержка!
Солидарность — наша сила!