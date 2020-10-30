Выборы в США: кто имеет больше шансов на победу? 1 30.10.2020, 9:17

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Только цифры.

Остается меньше недели до президентских выборов в США, на которых бывшему вице-президенту Джо Байдену — главному оппоненту действующего главы Белого дома Дональда Трампа — уже пророчат уверенную победу, пишет nv.ua.

Цифры, представленные авторитетными социологическими группами и западными изданиями, действительно впечатляют: The Economist прогнозирует победу Байдена по итогам голосования выборщиков (подробнее об особенностях избирательной системы США читайте в наших карточках) с вероятностью свыше 96%; FiveThirtyEight дает 88%, тогда как в целом электоральный отрыв между экс-вице-президентом и Дональдом Трампом составляет 8,7% (51,8% против 43,1%).

Как отмечает международная консалтинговая компания GQR, в так называемых «колеблющихся штатах», где демократов и республиканцев поддерживают практически в равной степени, Байден также опережает Трампа: в Мичигане — на 8,7%; на 7,8% в Висконсине; в Пенсильвании — на 3,8%; в Аризоне — на 2,4%; в Северной Каролине — на 0,7%, показывают результаты опроса портала RealClearPolitics.

Флорида — штат, в котором традиционно разворачивается самая горячая борьба между представителями Республиканской и Демократической партий США — в этом году тоже склоняется к Байдену. В то же время там электоральный разрыв между кандидатами на президентский пост наименьший — демократ опережает своего соперника всего на 0,4%.

Меньше половины американцев считают, что Дональд Трамп справился со своей работой, находясь в Овальном кабинете — 44,3%. Тогда как президентские действия по борьбе с пандемией COVID-19 одобряют еще меньше — 40,6%.

62,0% граждан США думают, что страна движется в неправильном направлении, и всего 31,3% считают вектор развития государства верным.

Чтобы одержать победу на выборах и переизбраться на второй срок, Дональду Трампу придется набрать большинство голосов в штатах Джорджия, Северная Каролина, Аризона, Флорида, а также в одном из округов штата Мэн и округе Омаха в Небраске (в последних двух штатах не действует традиционная для других регионов система «победитель получает все», при которой кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей штата, автоматически получает голоса всех выборщиков).

Неопределенность на пути победы Байдена кроется в том, как штаты будут считать голоса, полагают аналитики GQR. Факторы риска: споры вокруг бюллетеней, отправленных по почте, и возможные фальсификации.

Потенциальный «план Б» для Трампа — штат Пенсильвания. Даже если он проиграет в одних из ключевых штатов — Мичигане (поддержка действующего президента — 43%) и Висконсине (43,6%), — но заручится поддержкой пенсильванцев, то сможет победить на выборах. Этот сценарий вероятен при соблюдении ряда факторов:

Очень высокая явка избирателей Трампа в день выборов;

Очень высокая явка белых избирателей без высшего образования, особенно мужчин;

Очень высокая явка жителей пригорода и сел;

Поддержка Байдена со стороны латиноамериканских избирателей на уровне меньше 60%;

Низкая явка среди молодого населения и афроамериканских избирателей.

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Хотя многие аналитики и эксперты сравнивают предвыборную расстановку сил 2016-го и 2020 годов, говоря о возможной неожиданной победе Трампа, специалисты компании GQR отмечают: нынешний электоральный разрыв между Байденом и Трампом более велик, а его скачки предсказуемее, чем между Трампом и Клинтон четыре года назад.

Вдобавок к этому, кандидат от Демократической партии США имеет более 50% одобрения со стороны населения по ключевым показателям (в целом рейтинг одобрения его политики выше, чем был у Хиллари Клинтон). Одна из причин этого — отсутствие сильных представителей третьих партий (то есть политиков не из лагеря республиканцев или демократов).

Еще одно ключевое различие между ситуациями 2016-го и 2020 годов: за шесть дней до выборов Хиллари Клинтон опережала Трампа на 3,1%, тогда как Байден в настоящее время — на 8,7%. В заключение аналитики отмечают более качественную работу социологических служб в этом году, по сравнению с предыдущим предвыборным периодом.

У Демократической партии также высоки шансы сохранить большинство в Палате представителей Конгресса США, и даже увеличить количество мест — согласно порталу FiveThirtyEight, такой сценарий можно будет наблюдать с 97%-й вероятностью. Шансы получить большинство в Сенате, ныне контролируемом республиканцами (53 против 47 мест), у Демпартии меньше — 74%.

Байден выигрывает и по финансовым показателям его предвыборной кампании: кандидат привлек на $100 миллионов больше, чем штаб Трампа. В последнюю неделю перед выборами Байден и внешние демократические группы потратили на телевизионную рекламу почти в два раза больше, чем республиканцы и сам Трамп.

$9 из $10 на ТВ-рекламу на этой неделе тратились командами кандидатов в президенты в «колеблющихся» штатах: Флорида, Пенсильвания, Северная Каролина, Мичиган, Висконсин и Аризона. Заключительные агитационные ролики Байдена подчеркивали важность участия в выборах в критический момент для будущего Америки и рассказывали персональную историю кандидата, в то время как реклама Трампа критиковала политику Байдена в отношении торговли и экономики и обещала «закон и порядок».

В последние дни перед датой голосования команда Байдена в вопросе агитации делает упор на традиционно «республиканскую» Джорджию и штат Айова, в 2016 году проголосовавший за Трампа. Помимо этого, в фокусе команды демократа Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, которые принесли победу Трампу четыре года назад.

В свою очередь, Трамп сосредоточился на поездках в Аризону, Мичиган, Висконсин, а также округ Омаха, штат Небраска.

Основной посыл выступлений Байдена за шесть дней до выборов — «объединение и надежда». Козырем для демократа также стала публичная поддержка его кандидатуры Бараком Обамой, при котором Байден был вице-президентом. Критика Обамы сосредоточена на провалах Дональда Трампа в борьбе с коронавирусной пандемией. Трамп же обещает восстановление экономики, столкнувшейся с трудностями из-за COVID-19.

На досрочных выборах в США уже проголосовали почти 80 миллионов американцев, большое количество из них — в ключевых штатах, которые будут решать исход выборов. При этом большинство голосов отданы по почте — 77%. Лично пришли на избирательные участки всего 23% проголосовавших (данные актуальны по состоянию на 28 октября).

Маловероятно, что результаты выборов станут известны в ночь голосования, поскольку в 2020 году из-за пандемии COVID-19 все больше людей склоняются к отправке бюллетеней по почте (особенно демократы), а их подсчет занимает больше времени.

Некоторые эксперты говорят о «кошмарных сценариях», которые могут коренным образом повлиять на ход выборов: например, мошенничество и фальсификации при подсчете голосов, в частности, отданных по почте.

В этом случае точку в вопросе победителя выборов будет ставить Верховный суд США, где с понедельника консерваторы, традиционно тяготеющие к Республиканской партии США, имеют большинство (6 консерваторов против 3 либералов). Вероятнее всего, в спорной ситуации этот судебный орган встанет на сторону Дональда Трампа, заключают аналитики.

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