Погранкомитет рассказал, кого будут пропускать на территорию Беларуси 4 30.10.2020, 9:58

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Архивное фото tut.by

Пограничники будут принимать решения «по ситуации».

Белорусов пропускают на территорию нашей страны, сообщил tut.by утром 30 октября официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

— Граждан Беларуси на территорию республики пропускают. Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу, — сказал представитель ГПК.

По словам Бычковского, «по остальным категориям граждан принимаются частные решения в каждом конкретном случае».

Другие подробности в ведомстве пока не предоставили.

Тем временем «Минсктранс» сообщил, что с 7.00 30 октября возобновлено выполнение рейсов по международным маршрутам, приостановленное накануне вечером.

При этом в «Минсктрансе» обратили внимание, что въезд на территорию Беларуси временно ограничен для отдельных категорий граждан и рекомендовали искать подробности на сайте ГПК. В «Минсктрансе» пока не смогли ответить на вопрос, какие категории граждан не пропустят на территорию страны.

У МИД страны пока тоже нет подробностей по ситуации.

Что произошло

29 октября во второй половине стали поступать сообщения о том, что белорусы не могут вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы: их разворачивают на границе. Позже появилась информация о таких же проблемах и на границе с Украиной и Латвией.

В Госпогранкомитете вчера сообщили, что из-за эпидемической обстановки временно ограничен въезд из стран-соседок на территорию Беларуси через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц.

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — заявили в ведомстве.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

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