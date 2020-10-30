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Погранкомитет рассказал, кого будут пропускать на территорию Беларуси

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  • 30.10.2020, 9:58
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Погранкомитет рассказал, кого будут пропускать на территорию Беларуси
Архивное фото tut.by

Пограничники будут принимать решения «по ситуации».

Белорусов пропускают на территорию нашей страны, сообщил tut.by утром 30 октября официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

— Граждан Беларуси на территорию республики пропускают. Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу, — сказал представитель ГПК.

По словам Бычковского, «по остальным категориям граждан принимаются частные решения в каждом конкретном случае».

Другие подробности в ведомстве пока не предоставили.

Тем временем «Минсктранс» сообщил, что с 7.00 30 октября возобновлено выполнение рейсов по международным маршрутам, приостановленное накануне вечером.

При этом в «Минсктрансе» обратили внимание, что въезд на территорию Беларуси временно ограничен для отдельных категорий граждан и рекомендовали искать подробности на сайте ГПК. В «Минсктрансе» пока не смогли ответить на вопрос, какие категории граждан не пропустят на территорию страны.

У МИД страны пока тоже нет подробностей по ситуации.

Что произошло

29 октября во второй половине стали поступать сообщения о том, что белорусы не могут вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы: их разворачивают на границе. Позже появилась информация о таких же проблемах и на границе с Украиной и Латвией.

В Госпогранкомитете вчера сообщили, что из-за эпидемической обстановки временно ограничен въезд из стран-соседок на территорию Беларуси через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц.

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — заявили в ведомстве.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

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