Бастующие шахтеры «Беларуськалия» записали сильное обращение1
- 30.10.2020, 10:01
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Горняки обратились к коллегам и гражданам Беларуси.
Сегодня - пятый день Национальной забастовки и 82-й день безостановочных протестов против незаконной власти узурпатора Лукашенко.
Бастующие шахтеры «Беларуськалия» записали сильное обращение к коллегам и гражданам Беларуси, в котором рассказали, почему присоединились к стачке.
Обращение новых участников стачки ОАО «Беларуськалий» опубликовал телеграм-канал vybory_smotri.