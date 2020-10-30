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Бастующие шахтеры «Беларуськалия» записали сильное обращение

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  • 30.10.2020, 10:01
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Бастующие шахтеры «Беларуськалия» записали сильное обращение

Горняки обратились к коллегам и гражданам Беларуси.

Сегодня - пятый день Национальной забастовки и 82-й день безостановочных протестов против незаконной власти узурпатора Лукашенко.

Бастующие шахтеры «Беларуськалия» записали сильное обращение к коллегам и гражданам Беларуси, в котором рассказали, почему присоединились к стачке.

Обращение новых участников стачки ОАО «Беларуськалий» опубликовал телеграм-канал vybory_smotri.

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