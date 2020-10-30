Задержана жена Змитера Войтюшкевича

Задержана жена Змитера Войтюшкевича3
- 30.10.2020, 10:09
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Неизвестные в гражданском приехали на бусе и арестовали Галину Казимировскую на работе.
Жена Змитера Войтюшкевича Галина Казимировская руководит хором "Concordia". О ее задержании стало известно накануне поздно вечером.
"Неизвестные в гражданском приехали на бусе и арестовали ее на работе", — пишет телеграм-канал Белорусского фонда культурной солидарности.
Сообщается, что в настоящее время она находится на Окрестина. У Казимировской и музыканта Змитера Войтюшкевича двое несовершеннолетних детей.
Хор Concordia был основан в 2007 году, в нем поют любители хорового пения. Несколько десятков человек, студентов и людей постарше, представителей разных профессий, собираются вместе и поют a cappella.