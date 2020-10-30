Требуются санитары 15 Андрей Санников

30.10.2020, 10:50

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Товарищ окончательно сбрендил.

Вчерашний день, по-моему, окончательно подтвердил, что никакого режима уже не осталось, просто сбрендивший грузный и пожилой мужчина в состоянии аффекта ковыляет из кабинета в кабинет, не снимая бронежилета, выкрикивает что-то бессвязное, отдает распоряжения, грозит кулаком Америке и инопланетянам и пытается доказать самому себе, что он еще чем-то управляет.

Хотя нет, Качановой еще управляет. Ее для этого и строгали.

Вот ввалился он с утра в кабинет, увидел своих преданных исполнителей, Караева и Вакульчика, а зачем вызвал - забыл.

Насилу вспомнил, что Караев грозился применять оружие, а против кого - он и запамятовал. А вдруг против него? А Вакульчик, видимо, сообщник.

Уволить! Немедленно!

Поковылял дальше. Вспомнил, что еще 17 сентября приказал закрыть границы с Польшей и Литвой. Вызвал ответственного за запоминание всех распоряжений, который приказ подтвердил, а про выполнение не слышал.

Кто осмелился не выполнить? Всех казнить, а границы закрыть.

Приказ полетел по всем погранзаставам. Подняли в ружье заслуженного пограничника Никиту Карацупу с собаками, границы закрыли.

Белорусские граждане, возвращавшиеся к себе домой, немного офигели и законно поинтересовались: «Это что?».

- Сбрендил, - вежливо отвечали пограничники.

Они ведь сами пытались понять, что это. Приникли к радиоточкам, испытанному средству информации, поскольку начальство делало вид, что оно в курсе, но ничего не скажет, хотя ни в каком курсе не было.

Из радиоточки доносилось: «Страна не должна накрыться железным занавесом, поэтому я закрываю границы. Это делается исключительно в целях безопасности, потому что границы - это зона дружбы между народами. Нам бросили вызов - какая здесь дружба? Но народы не виноваты, поэтому мы с ними границу закрываем».

Точно сбрендил, решили погранцы, прослушав этот бред, но все же пошли вешать замки границу.

К вечеру пришло разъяснение, что все это не из-за безопасности, угрозы вторжения, диверсии, а просто вдруг озаботились эпидемиологической ситуацией в соседних странах. В Беларуси ведь, как известно, никакие ковиды не летают, а у соседей с этим делом швах.

Похоже, какой-то смельчак к концу дня все же дал бесноватому успокоительное, после чего и появилось новое, пандемическое, объяснение закрытия границ.

Но успокоительное не очень-то помогает в последнее время, и кризис все обостряется. Для того, чтобы из него выйти нужны профессионалы, которые знают свое дело,

В общем, требуются санитары.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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