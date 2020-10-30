В Сети появились адреса и телефоны командиров минского ОМОНа 6 30.10.2020, 11:14

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Кибер-партизаны продолжают разоблачать карателей.

В Сети появились адреса и телефоны командиров минского ОМОНа. Новую информацию о карателях опубликовали белорусские кибер-партизаны.

«Как и обещали, в списке командиров и инспекторов ОМОНа по Минску появились новые данные — номера телефонов и адреса прописки/проживания.

Рядовые ОМОНовцы, ваше начальство щедро раздаёт вам балаклавы, а вот на хранении ваших личных данных они решили сильно сэкономить. Не забудьте их за это поблагодарить», - пишут кибер-партизаны.

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