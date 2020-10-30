«Напоминаем режиму Лукашенко, что поэты не умирают — умирают диктаторы»1
- 30.10.2020, 11:32
- 2,067
В Вильнюсе прошла акция памяти о белорусской интеллигенции.
В Вильнюсе почтили память расстрелянных и похороненных в Куропатах белорусов, сообщает «Белсат».
Среди расстрелянных был поэт Мойша Кульбак.
«Одновременно мы напомним режиму Лукашенко, что поэты не умирают, умирают диктаторы!» - сказал один из участников акции.
Чтобы почтить память погибших и выразить солидарность, люди образовали живую цепь, зажгли свечи возле мемориальной доски памяти поэта Мойши Кульбакa и возложили цветы к памятнику «Водонос» (герою его стихотворения).
Депутат Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис зачитал отрывок из поэмы Мойши Кульбака «Вильнюс». На акции также присутствовал также депутат Сейма Литвы Жигимантас Павиленис.