закрыть
30 октября 2020, пятница, 12:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Забастовка охватила Волковысский машиностроительный завод

9
  • 30.10.2020, 11:35
  • 7,649
Забастовка охватила Волковысский машиностроительный завод
Иллюстрационное фото

На работу сегодня никто не пришел.

Забастовка началась на Волковысском машиностроительном заводе. На работу никто не пришел, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«На ВМЗ (Волковысский машиностроительный завод) забастовка, - пишет читатель канала. - Приехал на загрузку закаточной машинки. Как итог: люди просто не вышли на работу. Никто. Были только кладовщик и начальник цеха. Пришлось грузить коробки с машинкой самому».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич
Требуются санитары
Требуются санитары Андрей Санников
Дешевый ОМОН
Дешевый ОМОН Ирина Халип
Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!