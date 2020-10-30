Забастовка охватила Волковысский машиностроительный завод 9 30.10.2020, 11:35

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Иллюстрационное фото

На работу сегодня никто не пришел.

Забастовка началась на Волковысском машиностроительном заводе. На работу никто не пришел, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«На ВМЗ (Волковысский машиностроительный завод) забастовка, - пишет читатель канала. - Приехал на загрузку закаточной машинки. Как итог: люди просто не вышли на работу. Никто. Были только кладовщик и начальник цеха. Пришлось грузить коробки с машинкой самому».

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