Доллар дорожает пятый день подряд
- 30.10.2020, 11:50
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Какие курсы валют установили обменники.
Курс доллара уже пятый день подряд растет на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
По состоянию на 10.27 на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,41% — до 2,6372 рубля, евро снизился на 0,06% — до 3,0821 рубля, а российский рубль упал на 0,15% — до 3,3225 рубля за 100 российских рублей.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,67 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,628 рубля (Paritetbank), 2,634 рубля (МТБанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Альфа-Банке — 2,629 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,13 рубля, а ниже всего — в Банке Дабрабыт (3,075 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в Альфа-Банке, Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,07 рубля.