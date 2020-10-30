Забастовка разгорается на БМЗ 30.10.2020, 11:58

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Новые рабочие присоединяются к стачке.

На БМЗ уволили сотрудника, первым объявившего о стачке. Но других это не останавливает. К забастовке на БМЗ продолжают присоединяться рабочие, сообщает gazetaby.com.

— Ночь была очень тяжелая, очень нервная. Я находился на рабочем месте, чтобы меня не уволили за прогул, но от выполнения должностных обязанностей отказался, о чем всех уведомил. Я выставил свои требования. Я ждал ответа. Но ответ, видимо, получу в трудовой книжке, — говорит металлург с 22-летним стажем Сергей Анисимов.

С первых дней после выборов он активно выступал перед коллегами и хотел донести свою позицию о том, что происходит в стране, руководству. Накануне Сергей первым с завода заявил в видеообращении, что вступает в стачку и предъявил ряд требований, как экономических, касающихся производственного процесса, так и политических, касающихся ситуации в стране.

— Самая главная причина, это то, что я не хотел, чтобы БМЗ остался в стороне, когда происходит все это беззаконие. Я люблю свой завод и свою страну!

В ноябре должно было быть 22 года с тех пор, как я на заводе. Работал в нескольких цехах, хорошо знаю производство. Знаю ситуацию на заводе и отношение к людям.

Я выступал дважды на заводоуправлении с требованием к руководству обсудить с коллективом ситуацию в стране. Мы тогда записали на видео, кто за кого голосовал, чтобы руководство знало.

Я выступал открыто и говорил то, что думаю, подходили другие ребята.

После этого на нас началось давление. Виталию Савельеву не продлили контракт. Мы собрали 900 подписей в его поддержку, но директор на них не отреагировал.

За месяц я был три раза на приеме у генерального директора. Мне открыто было заявлено: если вам не нравится, идите работать на мясокомбинат с вашей позицией.

Меня называли «проблемным человеком», видно, для них человек, который говорит открыто о том, что происходит в стране, — это проблема.

Сразу после окончания смены Сергею Анисимову сообщили о том, что он уволен «за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей».

— Принять решение мне было очень тяжело, потому что у меня, как и многих семья, кредиты и я профессиональный металлург, это значит, что работать могу только на этом заводе. Да и возраст — уже не 20, — признается Сергей, но говорит, что ни о чем не жалеет. — Меня столько людей поддержали! Я уверен, что стачка на БМЗ будет увеличиваться и продолжаться.

— Не могу больше смотреть, как граждане Беларуси борются против режима, а мы их не поддерживаем! — с этими словами утром присоединился к стачке еще один металлург Алексей Авдеев.

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