Географ Иван Булва вышел на пикет к минской гимназии №8 30.10.2020, 12:11

Учитель развернул плакаты «Совесть» и «Солидарность».

Бывший учитель географии Иван Булва вышел на одиночный пикет к минской гимназии №8, сообщает телеграм-канал vybory_smotri.

В руках у него были плакаты «Совесть» и «Солидарность». Читатель канала сообщает, что рядом оказалась администрация школы, приехала милиция и мужчину задержали: «скрутили 4 человека в штатском и затолкали в машину».

Иван передал в редакцию канала документ, вот некоторые цитаты из него:

«В решающее для страны время молчат только учителя. А слова тех, которые говорят, кратко звучат так: не все учителя фальсификаторы».

«Мы фальсификаторы, потому что в этой войне не стали на сторону света, и в том Мордоре, который настанет без нашего решительного участия, мы продолжим наше жалкое существование со Всеобучами, хоккеями, сырыми и кривобокими программами, надменными вертикальщиками и прочими радостями, о которых мы так любим писать в комментариях и жаловаться друг другу за чашкой чая из запрещенных чайников».

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