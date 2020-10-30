Украинца, который 10 лет живет в Беларуси, не пропустили через границы 30.10.2020, 12:24

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У многодетного отца Павла Дубины есть вид на жительство в Беларуси.

Павел Дубина — украинец, но уже десять лет живет в Беларуси. У него есть вид на жительство. На этой неделе мужчина узнал о смерти отца и вместе с супругой Алесей в среду, 28 октября, поехал на похороны в Луцк. В пятницу утром из-за закрытых границ вернуться домой в Брест смогла только Алеся, пишет tut.by.

— У Алеси и Павла трое детей. Когда они поехали на похороны, племянников оставили у меня, — рассказывает сестра женщины Татьяна Герасимович. — Вернуться они планировали в пятницу утром. Вчера, когда появилась информация, что границы закрывают, они стали звонить пограничникам на горячую линию. Им ответили: иностранцев не пропускают.

Несмотря на это, в пятницу утром семья все же решила попробовать вернуться к детям, и муж с женой поехали в пункт пропуска «Мокраны».

— Павел уже десять лет живет в Беларуси, у него есть вид на жительство. Он оформил все документы на гражданство, но до несчастья не успел его получить, — рассказывает Татьяна. — На границе Алесю пропустили, ей нужно будет десять дней отсидеть в карантине, а Павла отправили в Украину. Хотя он там уже давно выписан.

— Павел с Алесей говорили о том, что они ехали на похороны, в Бресте их ждут дети и у него есть вид на жительство?

— Да, но им сказали, что вышел документ, по которому в связи с COVID-19 иностранцев не пропускают, — продолжает Татьяна. — Сейчас Павел едет в Киев. На самолетах пока все могут попасть в Беларусь. Надеемся, если за день ничего не изменится, вечером мы встретим его в Минске.

Пока готовился материал, Алесе удалось еще раз дозвониться на горячую линию Погранкомитета. Там, по словам Татьяны, ей сказали, что «поступило распоряжение пропускать через границу тех, у кого есть вид на жительство».

— Павел снова возвращается в пункт пропуска «Мокраны», — говорит Татьяна. — Надеюсь, пока доберется из Ковеля на границу, решение не изменится и его все-таки пустят. В последние дни он и так пережил немало горя.

Напомним, 29 октября в редакцию стали поступать сообщения от пользователей о том, что белорусы не могут вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы: их разворачивают на границе. Позже появилась информация о таких же проблемах и на границе с Украиной и Латвией. В Госпогранкомитете пояснили, что для отдельной категории физических лиц временно ограничен въезд из стран-соседок через наземные пункты пропуска. Причина — эпидемическая обстановка.

По словам Антона Бычковского, официального представителя Госпогранкомитета, белорусов на территорию нашей страны пускают.

— Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу, — сказал представитель ГПК.

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