В МГЛУ проходит массовая встреча студентов и преподавателей
- 30.10.2020, 12:36
- 4,088
Вместе они обсуждают ситуацию с забастовкой.
В Минском государственному лингвистическом университете проходит встреча студентов и преподавателей. Вместе они обсуждают ситуацию с забастовкой и перспективы. Среди участников встречи есть несколько отчисленных студентов, сообщает телеграм-канал «Баста».
На данный момент на обсуждении присутствует более 100 человек.
Рядом постоянно дежурит милиция. Активных действий\противодействий сотрудники милиции не предпринимают, наблюдают за ситуацией.