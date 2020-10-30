В МГЛУ проходит массовая встреча студентов и преподавателей 30.10.2020, 12:36

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Вместе они обсуждают ситуацию с забастовкой.

В Минском государственному лингвистическом университете проходит встреча студентов и преподавателей. Вместе они обсуждают ситуацию с забастовкой и перспективы. Среди участников встречи есть несколько отчисленных студентов, сообщает телеграм-канал «Баста».

На данный момент на обсуждении присутствует более 100 человек.

Рядом постоянно дежурит милиция. Активных действий\противодействий сотрудники милиции не предпринимают, наблюдают за ситуацией.

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