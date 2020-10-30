Валерий Карбалевич: В силовых структурах происходит серьезное брожение 9 30.10.2020, 12:39

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Валерий Карбалевич

Падают основные опоры режима.

С началом белорусской революции Лукашенко поменял секретаря Совета безопасности, председателя КГБ, председателя Комитета государственного контроля и генерального прокурора. А теперь - министра внутренних дел и его заместителя. И кто еще говорит, что протесты ни на что не влияют, что они бесплодны и не дают эффекта? Оказывается, еще как влияют, пишет в своем телеграм-канале политолог Валерий Карбалевич.

Хочу отметить, что Лукашенко не менял никаких других членов правительства. Только силовиков. И этот факт стал самым очевидным признаком, самым заметным симптомом острого политического кризиса в Беларуси. Ведь в такой момент перестановки в правоохранительных органах обычно не делают, ключевые фигуры силового блока не меняют. Это отражает серьезное брожение в силовых структурах.

Отставка секретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика и министра внутренних дел Юрия Караева свидетельствуют о серьезных разногласиях в военном и политическом руководстве Беларуси. Лукашенко явно недоволен этими людьми. Он лихорадочно ищет людей, способных быстро и решительно навести «порядок» в стране. И эта лихорадочность как раз и выдает нервозность, царящую во Дворце Независимости.

Назначение отставников инспекторами в регионы — это такая почетная опала, своего рода «золотой парашют». Лукашенко не может просто выбрасывать генералов из обоймы, так как это негативно скажется на настроении других генералов и офицеров. Поэтому им нашли позицию: формально высокую, а на самом деле — пустую.

Особенно интересно, как Лукашенко избавился от Валерия Вакульчика. Сначала его перевели с поста председателя КГБ на пост секретаря Совета безопасности. И только через два месяца его отправили вообще помощником по Брестской области. Почему бы не сразу отправить в отставку генерала, проявившего сомнительную лояльность? Дело в том, что Лукашенко сейчас сильно зависит от силовиков. Так что проявляет осторожность.

Кейс Караева не менее интересен. С самого начала политического кризиса он был опорой Лукашенко, главным карательным мечом режима. Он так горячо ругал протестующих. Казалось, он будет с Лукашенко до самого конца. Но в последнее время Караев как-то исчез с информационного экрана. Другие генералы милиции пугали применением оружия.

Но 28 октября он наконец явился и выступил с очень резкими заявлениями в адрес протестующих. Очевидно, не собирался уходить в отставку. А 29 октября его отправляют помощником по Гродненской области.

То есть падают основные опоры. Что говорит о том, что вся структура власти дает крен.

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