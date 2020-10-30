Госдолг Беларуси вырос на 12 миллиардов рублей 2 30.10.2020, 13:04

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Рост с начала года составил 27%.

Государственный долг Республики Беларусь увеличился по сравнению с началом 2020 года на 12,1 млрд рублей, или на 27%, и на 1 октября составил 56,9 млрд рублей, пишут naviny.by.

Как сообщает Министерство финансов, внешний госдолг составил 17,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 0,4 млрд долларов США, или на 2,6%.

В январе-сентябре 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 млрд 964,1 млн долларов США: 1 млрд 391,5 млн долларов — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 432,2 млн долларов — правительства и банков Российской Федерации; 81,8 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая; 50,9 млн долларов — МБРР; 7,7 млн долларов — ЕБРР и Северный инвестиционный банк (СИБ).

Погашение внешнего госдолга в январе-сентябре 2020 года составило 1 млрд 323,3 млн долларов США: 587,6 млн долларов — правительство и банки Российской Федерации; 390,7 млн долларов — банки Китая; 264,8 млн долларов — ЕФСР; 76,7 млн долларов — МБРР; 2,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября 2020 года составил 10,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей, или на 20%.

В январе-сентябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 294,4 млн долларов США и 300 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 469,5 млн долларов США и 161,2 млн рублей.

Согласно параметрам бюджета, в 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей, на погашение основного долга — 6 млрд. Более 85% расходов связаны с выплатами в пользу России, Китая и Евразийского фонда стабилизации и развития.

В связи с пандемией белорусские власти решили увеличить лимит внутреннего госдолга на 1,25 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, правительство инициировало переговорный процесс с внешними кредиторами о привлечении 3 млрд долларов.

В июне власти Беларуси разместили два выпуска евробондов на 1,25 млрд долларов. Средства будут направлены на рефинансирование платежей по госдолгу в текущем году.

В сентябре Россия пообещала Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов США, в том числе 500 млн долларов выделит Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а 1 млрд долларов поступит в Минск в виде межгосударственного кредита РФ в 2020—2021 годах.

16 октября Евразийский банк развития, управляющий средствами ЕФСР, перечислил Беларуси указанную часть кредита на 500 млн долларов.

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