ВВП не растет, зарплаты падают 1 30.10.2020, 13:42

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Луканомика трещит по швам.

Власти собираются подводить итоги «пятилетки». Однако с выполнением показателей программы социально-экономического развития, которая утверждалась на 2016—2020 годы, дела обстоят неважно, пишет Дмитрий Заяц в статье на сайте naviny.by.

Так, программа социально-экономического развития на уходящую пятилетку предполагала, что за эти годы экономика (валовой внутренний продукт) вырастет на 12,1-15%, однако факт существенно разошелся с планом.

По информации БелаПАН, экономические власти ожидают, что по итогам пятилетки ВВП вырастет всего на 4%, то есть экономика росла в три раза медленнее, чем ожидалось.

Внутренние инвестиции за пятилетку, по оценкам властей, сократятся на 2,5%, хотя ожидался их рост на 12-14,9%. Планы по значительному росту экспорта также не сбылись. Ожидалось, что за 2016—2020 годы экспорт товаров и услуг увеличится на 21-25%, а по факту, согласно оценкам властей, рост экспорта составит 10,5%.

Зарплата в Беларуси будет снижаться

Комментируя итоги уходящей пятилетки, независимые эксперты выделяют немного положительных моментов.

«Хорошо, что инфляция в уходящей пятилетке существенно замедлилась — это заслуга Нацбанка, который старался проводить жесткую денежно-кредитную политику и ограничивал денежное предложение», — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

В то же время эксперты предполагают, что достижения, связанные с деятельностью Нацбанка, могут быть утрачены.

«Одним из главных положительных результатов уходящей пятилетки могла бы стать макростабильность, повышение доверия к национальной валюте, снижение валютизации экономики. Однако эти успехи могут быть полностью утрачены из-за политического кризиса, который третий месяц развивается в стране», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

Эксперт ожидает, что достижения в части развития цифровой экономики также могут быть утрачены.

«Успешно развивался в минувшей пятилетке ИТ-сектор — и количество компаний, и зарплаты работников, и экспорт в этом секторе увеличивался. Однако события последних месяцев — обыски в офисах ИТ-компаний, присутствие ОМОНа на площадке, прилегающей к Парку высоких технологий — негативно сказывается на перспективах этой отрасли и повышают вероятность релокации белорусских ИТ-бизнесов», — предполагает Львовский.

Огорчает наблюдателей больше всего то, что белорусская экономика не только последние пять, но и последние десять лет практически не развивается.

«За 2011-2019 годы в Беларуси официальный план по росту ВВП был выполнен однажды (в 2017 году) и то только после двух лет рецессии. За последние десять лет среднегодовые темпы экономического роста в стране составили менее 1%. Это постыдно мало на фоне темпов роста в развивающихся странах и в мировой экономике в целом», — убежден Иосуб.

Естественно, продолжает он, такая динамика негативно сказывалась на доходах населения.

«Средняя зарплата в стране в валютном эквиваленте сейчас находится примерно на том же уровне, что и восемь лет назад», — предполагает Иосуб.

В такой ситуации предпосылки для роста зарплат не возникнут, подчеркивает Львовский.

«Недоверие к судебной системе подрывает возможности развития частного сектора, финансовое положение в госсекторе сложное, внешние условия для роста белорусской экономики также сейчас гораздо хуже, чем год назад из-за влияния пандемии и реакции внешнего мира на политический кризис в Беларуси. Ожидать на этом фоне повышения благосостояния населения не приходится, скорее вероятен обратный сценарий», — резюмировал Львовский.

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