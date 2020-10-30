Медики рассказали о пользе никотина в борьбе с коронавирусом
- 30.10.2020, 14:17
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При этом специалисты настаивают, что курение не является безопасным методом получения этого вещества.
Западные ученые проводят исследования, которые показывают, что применение никотина может способствовать лечению деменции, болезни Паркинсона и даже коронавирусной инфекции. Как сообщают зарубежные средства массовой информации, на сегодняшний день основной элемент сигарет фигурирует в научных работах, сообщает orthodox.od.ua.
Известно, что никотин способствует выработке дофамина в клетках. Это может помочь в случае, если у человека болезнь Паркинсона. Американские специалисты также подтвердили гипотезу о том, что потребление никотина связано с увеличением количества кальция, поступающего в клетки. Это уменьшает потерю массы при болезни Паркинсона.
Как рассказали прессе эксперты, в помидорах, перцах и баклажанах также содержится некое количество никотина. И, согласно выводам исследователей, люди, употребляющие эти продукты, уменьшают шансы развития данной болезни на тридцать процентов.
Медики предполагают, что никотин покажет позитивное действие в борьбе с дегенерацией движений и памяти.
В прессе также есть информация о том, что некоторые ученые считают, что никотин может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно данным, у 80% курильщиков снижен риск заражения. В Китае люди, которые потребляют никотин, реже попадают в стационары с инфекцией. Такие результаты представил греческий ученый Константинос Фарсалинос.
Но на сегодняшний день однозначно подтвержденных случаев нет. Ученые продолжают работать над поиском безопасных методов получения вещества, поскольку курение не является таким способом.