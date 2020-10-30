Медики рассказали о пользе никотина в борьбе с коронавирусом 30.10.2020, 14:17

2,844

При этом специалисты настаивают, что курение не является безопасным методом получения этого вещества.

Западные ученые проводят исследования, которые показывают, что применение никотина может способствовать лечению деменции, болезни Паркинсона и даже коронавирусной инфекции. Как сообщают зарубежные средства массовой информации, на сегодняшний день основной элемент сигарет фигурирует в научных работах, сообщает orthodox.od.ua.

Известно, что никотин способствует выработке дофамина в клетках. Это может помочь в случае, если у человека болезнь Паркинсона. Американские специалисты также подтвердили гипотезу о том, что потребление никотина связано с увеличением количества кальция, поступающего в клетки. Это уменьшает потерю массы при болезни Паркинсона.

Как рассказали прессе эксперты, в помидорах, перцах и баклажанах также содержится некое количество никотина. И, согласно выводам исследователей, люди, употребляющие эти продукты, уменьшают шансы развития данной болезни на тридцать процентов.

Медики предполагают, что никотин покажет позитивное действие в борьбе с дегенерацией движений и памяти.

В прессе также есть информация о том, что некоторые ученые считают, что никотин может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно данным, у 80% курильщиков снижен риск заражения. В Китае люди, которые потребляют никотин, реже попадают в стационары с инфекцией. Такие результаты представил греческий ученый Константинос Фарсалинос.

Но на сегодняшний день однозначно подтвержденных случаев нет. Ученые продолжают работать над поиском безопасных методов получения вещества, поскольку курение не является таким способом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».