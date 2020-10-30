Ученые рассказали о процессах на Солнце, которые коснутся всех землян 3 30.10.2020, 14:54

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Последние исследования.

Согласно последним исследованиям, динозавры могли погибнуть не от метеорита, а от процессов на Солнце. Наше светило является раскаленной звездой, а все звезды имеют свой жизненный цикл.

На каждом этапе существования интенсивность излучения Солнца существенно повышаются, сообщает golos.ua со ссылкой на Space.

Гибель Солнца наступит примерно через 4,5 млрд лет. Перед смертью звезда настолько раскалится, что жизнь на Земле станет невозможной. Наша планета начнет стремительно меняться, в итоге она превратится в пустыню.

На звезде происходит синтез водорода, производным которого является гелий. Этот элемент накапливается в ядре. Также некоторые элементы и отходы скапливаются вокруг Солнца. Вес светила остается неизменным, поэтому для поддержания равновесия звезде приходится повышать температуру термоядерных реакций. Как итог, количество испускаемого тепла увеличивается.

На каждом этапе существования Солнце будет становиться только ярче. Во времена динозавров наше светило было совсем другим: более спокойным, тусклым. В конечном итоге Земля настолько нагреется, что жить на ней станет невозможно. Океаны начнут активно испаряться, растения и животные – погибать. Некоторое время наша планета будет похожа на Венеру, запертую в удушливой атмосфере углекислого газа.

На последних фазах жизни Солнце будет активно раздуваться, его цвет изменится на ярко-красный. Меркурий и Венера наверняка окажутся поглощенными. Последует ли Земля за ними – ученые сказать не могут. Если звезда достигнет нашего мира, то Земля исчезнет за сутки.

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