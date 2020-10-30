Борис Вишневский: Лукашенко очень повезет, если он окажется в камере в Гааге 10 30.10.2020, 15:09

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Борис Вишневский

Сегодня диктатор сказал то, что уже слышали от другого фашиста из бункера в апреле 1945 года.

«С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук... Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся».

Это говорит не командующий армией, штурмующей вражеский город, пишет в «Фейсбуке» российский оппозиционный политик Борис Вишневский.

Это говорит бывший правитель Беларуси Александр Лукашенко, два с половиной месяца ведущий войну с собственным народом, отказавшим ему в доверии.

Именно его он грозит «не брать в плен».

И кликушествует «некуда отступать!».

Очень похожее уже слышали от другого диктатора из его бункера в апреле 1945 года.

Более 500 уголовных дел в Беларуси возбуждено в отношении мирных протестующих. И ни одного дела против опричников, «черных» и «оливковых человечков», «тихарей» и других мерзавцев, избивавших, пытавших и насиловавших мирных граждан.

Лукашенко очень повезет, если будущее для него сведется к комфортабельной камере в Гааге.

Думается, он и его окружение будут умолять судить их там, а не в Минске.

И косить под ненормальных, надеясь на смягчение наказания.

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