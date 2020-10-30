Дефицит бюджета в Беларуси опять вырос 5 30.10.2020, 15:58

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Кто останется без зарплат?

Минфин исполнил республиканский бюджет за 9 месяцев с дефицитом в размере 1,8 млрд рублей, пишет officelife.media.

При этом доходы республиканского бюджета сложились в размере 16,3 млрд рублей (64,1% годового плана). Расходы составили 18,1 млрд (65,7%).

Минфин уточняет, что НДС собран на сумму 9,2 млрд рублей, налога на прибыль — 1,5 млрд, акцизов — 2,3 млрд, доходы от внешнеэкономической деятельности поступили в объеме 2,7 млрд.

Это позволило направить на общегосударственную деятельность 8,7 млрд рублей, на финансирование национальной экономики — 3,9 млрд, социальной сферы — 12,8 млрд.

Задолженность субъектов хозяйствования по налогам и сборам на 1 октября составила 134,8 млн.

Ранее сообщалось, что дефицит республиканского бюджета за январь — август снизился до 1,5 млрд рублей c 1,8 млрд по итогам полугодия.

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