В Сети появились новые данные карателей из ОМОНа, ГУБОПиК и других бандформирований 13 30.10.2020, 16:28

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иллюстрационное фото ТАСС

Силовики сдают друг друга за деньги?

Телеграм-канал НЕХТА Live опубликовал новые личные данные бандитов из ОМОНа, ГУБОПиК и других силовых структур.

«К бандитам из ГУБОПиК, о которых мы писали в прошлый раз, еще вернемся. Сегодня называем имена и адреса преступников из ОМОНа, на руках которых – кровь уже сотен белорусов, пытки, изнасилования, тысячи незаконных арестов, ежедневный террор, в который уже несколько месяцев погружены наши города. Тиран спятил, такое бывает: наркоман власти только и говорит о наркотиках. Но эти красауцы, что толпой избивают вас за хату в спальнике, построенную на ваши налоги, справкой из психиатрии не отделяются. Честные выборы и суды, закон и развитие были бы и в их интересах – но они обменяли их на дармовую хату, забыли присягу народу Беларуси.

Заявленные неравнодушными белорусами первые $10 000 долларов за данные ОМОНовцев безопасным криптовалютным переводом уже ушли первому, кто их прислал. Но мы благодарим и всех остальных, кто присылал и присылает нам сейчас любые полезные сведения. Людям из органов это при будущих рассмотрениях преступлений лукашизма точно зачтется.

Раз вы не можете по каким-то причинам уйти со службы, собирайте и присылайте всю информацию о бандитах в форме и их преступлениях», - пишет телеграм-канал.

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