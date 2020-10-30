Актер Гродненского драмтеатра: Как я могу играть комедию в такое время? 1 30.10.2020, 16:32

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фото: grodno.in

Актеры театра отказались приступать к работе.

С субботы, 31 октября, шестеро актеров Гродненского драмтеатра уволены из театральной труппы. В их числе Василий Минич, Мария Бутримович, Нателла Белугина, Александр Демьянов, Мария Мелешко и Анастасия Мучко. Таким образом, с начала этой недели театр покинули уже 8 актеров и два режиссера, в том числе и главный режиссер, пишет «Вечерний Гродно».

«Развлекать людей в такое время я не могу»

Про увольнение рассказал сам Василий Минич. По его словам, ему и еще 5 артистам театра сегодня предложили вернуться к участию в постановках. Однако актеры отказались приступать к работе.

Журналисты позвонили Василию и узнали, что происходило сегодня в театре:

— Официально я и еще 5 артистов уволены за невыполнение трудовых обязанностей с субботы, 31 октября. Да, нам предлагали вернуться к работе, но все мы подписали заявление о присоединении к забастовке. Да и как я могу играть комедию в такое время?

— Не жалеете о своем решении присоединиться к забастовке?

— Нет, конечно. Но далось это нелегко. Чего уж тут жалеть?

— Уже знаете, чем будете заниматься дальше?

— Пока нет. Буду решать, искать, думать.

— Что должно произойти, чтобы вы вернулись в театр?

— То, что мы указали в заявлении (имеется в виду видеообращение, в котором 11 работников театра призвали восстановить законность в стране, освободить всех политических заключенных и провести новые прозрачные выборы. — Ред.). Чтобы прекратилось насилие на улицах прежде всего.

— Василий, что бы вы хотели сказать вашим поклонникам и всем любителя театра Гродно?

— Я бы хотел попросить прощения у всех. За то, что ушел, за то, что оставил театр, за то, что больше не выйду на сцену в ближайшее время. Надеюсь, это закончится как можно скорее. Да, хотел бы попросить прощения у наших зрителей, у тех, кто просто любит театр. И прошу найти понимание, что мне это далось нелегко. Но это пришлось сделать, потому что развлекать сейчас людей я не могу, у меня сердце не каменное. Я видел, как жителей Гродно ОМОН лупил на улицах города. Так что вот так.

Отметим, что Василий Минич проработал в драмтеатре более 14 лет.

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