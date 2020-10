Мощное землетрясение сотрясло Турцию и Грецию

Эпицентр подземных толчков был расположен на расстоянии в 17 км от побережья провинции Измир.

В пятницу, 30 октября, в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Сильные подземные толчки ощущались в Турции и Греции, сообщает nv.ua.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков был расположен на расстоянии в 17 км от побережья провинции Измир на западе Турции.

О жертвах ничего не известно. Из турецкого города Измир поступают сообщения о разрушенных зданиях.

Турецкие официальные лица заявили, что шесть зданий обрушились в городе Борнова и районе Байраклы в провинции Измир. На месте ведутся поисково-спасательные операции.

In pictures: Rescue operations begin in Turkey's Izmir after magnitude-6.6 earthquake causes massive damage pic.twitter.com/YuVPsrPIRe — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 30, 2020