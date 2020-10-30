Польша объявила о старте нового этапа программы Калиновского

Польша объявила о старте нового этапа программы Калиновского9
- 30.10.2020, 16:58
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Все отчисленные в Беларуси студенты получат возможность продолжать обучение в Польше.
Польша объявила о старте нового этапа стипендиальной программы имени Калиновского, сообщает сайт Studium Europy Wschodniej.
Все отчисленные в Беларуси студенты, а также другие репрессированные, получат возможность продолжать обучение в Польше.
Польша предоставит им и стипендии. Для 1—3 курсов — по 320 долларов в месяц. Для 4—5 курсов — по 390 долларов в месяц.
Право на стипендию имеют все, кого задерживали, уволили, избили или отчислили.