Депутат Бундестага и экс-президент Европарламента стал «крестным» активиста «Европейской Беларуси» 1 30.10.2020, 17:39

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Анджей Галицкий

фото с сайта: spring96.org

Еще три белорусских политзаключенных получили «крестных» среди европейских депутатов.

В рамках кампании солидарности #WeStandBYyou, организованной швейцарско-немецкой правозащитной организацией «Libereco - партнерство за права человека», Мартин Шульц (Бундестаг, Германия), Анджей Галицкий (Европейский парламент, Польша) и Юрген Мартенс (Бундестаг, Германия) стали «крестными» белорусских политзаключенных Андрея Войнича, Сергея Коршуна и Владимира Дударева, сообщает правозащитный центр «Весна».

Депутат Бундестага Мартин Шульц

фото с сайта: spring96.org

Мартин Шульц, депутат Бундестага и бывший президент Европарламента, взял “шефство” над активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Войничем. Он заявил:

- Я стал «крестным» Андрея Войнича, белорусского демократического активиста, который был невинно заключен. Я призываю к отставке Лукашенко, немедленному и безусловному освобождению политзаключенных и проведению свободных выборов”.

Член Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европарламента Анджей Галицкий

фото с сайта: spring96.org

Анджей Галицкий, представитель Гражданской платформы и член Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европарламента, сказал по поводу своего решения стать "крестным" Сергея Коршуна:

"Сейчас я евродепутат из Польши. Но когда-то, 40 лет назад, я боролся на улицах своей страны и в подпольном движении за свободу и демократию в Польше. Тогда, в 80-е, я чувствовал и знал, что Запад поддерживает меня в моей борьбе. Теперь, когда белорусы борются за демократию и мирное будущее своей страны, Польша должна сыграть роль западного партнера, став лидером в оказании помощи демократическим усилиям Беларуси и привлекая помощь жертвам и заключенным режима Лукашенко. Поэтому, как депутат Европейского парламента и как гражданин ЕС, я призываю немедленно освободить Сергея Коршуна, несправедливо заключенного по политическим причинам. Я сделаю все, чтобы помочь ему, и буду внимательно следить за его ситуацией и поддерживать требование о его освобождении”.

Депутат Бундестага Юрген Мартенс

фото с сайта: spring96.org

Юрген Мартенс, депутат Бундестага, член Комитета по правовым вопросам и защите прав потребителей, стал «крестным» Владимира Дударева. Он заявил:

- В конце концов, нет ничего сильнее идеи свободы. В Беларуси люди выступают против примитивной, жесткой диктатуры на своем мирном пути к демократии, верховенству закона, свободе СМИ и гражданским свободам. Флаг Беларуси содержит белый и красный цвета. Для меня эти цвета символизируют дух гражданской активности, право на свободные, честные и прозрачные выборы, мирное преемничество власти, а также основное право на самоопределение и свободу. Лично я восхищаюсь мужеством, решимостью, терпеливостью и волей белорусского народа, который протестует против фальшивых президентских выборов и делает важный шаг в процессе создания нации, чтобы разрушить свое советское прошлое. Жесткий и варварский ответ режима Лукашенко совершенно неприемлем, и я призываю белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить Владимира Дударева и всех остальных политзаключенных”.

Напомним, 9 июля, ровно за месяц до президентских выборов в Беларуси, немецко-швейцарская правозащитная организация “Libereco — партнерство за права человека” начала кампанию солидарности с белорусскими политзаключенными.

Кампания под названием #WeStandBYyou призывает к солидарности со всеми людьми в Беларуси, которые стремятся к свободным и честным выборам, демократизации страны, верховенству закона и уважению прав человека. Все, кто хочет поддержать жертв политического преследования в Беларуси, могут сделать это в социальных сетях с помощью хэштега #WeStandBYyou.

С начала кампании #WeStandBYyou депутаты европейских парламентов стали "крестными" 49 политзаключенных в Беларуси. Они пообещали сделать все возможное ради освобождения заключенных.

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