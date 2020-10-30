Какая погода ждет белорусов в выходные 30.10.2020, 18:01

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Подробный прогноз.

На неделе в стране была очень теплая для этого периода времени погода без существенных осадков. Среднесуточная температура была в среднем на 4−7 градусов выше климатической нормы. В конце рабочей недели атмосферные фронты с Западной Европы принесли в республику дожди, но температура воздуха существенно не изменилась. Какая погода ждет белорусов в выходные, рассказали tut.by в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 31 октября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +2…8°С, максимальная днем +6…11°С.

В воскресенье, 1 ноября, будет рост атмосферного давления, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +1…8°С, максимальная днем +6…12°С.

В понедельник, 2 ноября, преимущественно без осадков. Местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, при прояснениях 0...-2°С, максимальная днем +6…12°С.

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