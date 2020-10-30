БГМУ вышел на улицу
- 30.10.2020, 18:26
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Протестующие студенты просят их поддержать.
Сегодня - пятый день Национальной забастовки и 82-й день безостановочных протестов против незаконной власти узурпатора Лукашенко.
Студенты в течение дня массово выходят на акции протеста возле главных корпусов своих вузов.
Белорусский государственный медицинский университет также вышел на улицу.
- Ждут всех неравнодушных. Мы должны отстоять студентов и преподавателей, - пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».