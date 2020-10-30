БГМУ вышел на улицу 30.10.2020, 18:26

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Протестующие студенты просят их поддержать.

Сегодня - пятый день Национальной забастовки и 82-й день безостановочных протестов против незаконной власти узурпатора Лукашенко.

Студенты в течение дня массово выходят на акции протеста возле главных корпусов своих вузов.

Белорусский государственный медицинский университет также вышел на улицу.

- Ждут всех неравнодушных. Мы должны отстоять студентов и преподавателей, - пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

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