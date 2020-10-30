Забастовки работают

Забастовки работают7
- 30.10.2020, 20:13
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Рабочим на заметку.
Сегодня утром стало известно, что в одном из цехов БелАЗа рабочие отказались приступать к работе из-за увольнения трех их бастовавших коллег.
Буквально через несколько часов руководство предложило уволенным написать заявления на восстановление, пишет телеграм-канал «Баста!».
Внезапно оказалось, что фразочки «никто не держит» и «каждому пора выбрать свою сторону» звучавшие от диктатора — это пустой звук. Впрочем, ничего нового. Оказалось, что как только рабочие проявляют солидарность и начинают добиваться своих требований вместе, руководство очень быстро начинает их слышать и даже готово идти на уступки.
Рабочим остальных заводов на заметку.