Забастовки работают 7 30.10.2020, 20:13

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Рабочим на заметку.

Сегодня утром стало известно, что в одном из цехов БелАЗа рабочие отказались приступать к работе из-за увольнения трех их бастовавших коллег.

Буквально через несколько часов руководство предложило уволенным написать заявления на восстановление, пишет телеграм-канал «Баста!».

Внезапно оказалось, что фразочки «никто не держит» и «каждому пора выбрать свою сторону» звучавшие от диктатора — это пустой звук. Впрочем, ничего нового. Оказалось, что как только рабочие проявляют солидарность и начинают добиваться своих требований вместе, руководство очень быстро начинает их слышать и даже готово идти на уступки.

Рабочим остальных заводов на заметку.

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