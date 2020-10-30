Литва направила ноту протеста Беларуси из-за закрытой границы 30.10.2020, 20:38

3,511

фото: urm.lt

Режим Лукашенко нарушил соглашение Литвы и Беларуси о пунктах пересечения границы.

Из-за закрытия в четверг границы посольству Беларуси вручена нота протеста, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

В ноте указано, что было нарушено межправительственное соглашение Литвы и Беларуси о пунктах пересечения границы.

«Беларусь после обеда в четверг в одностороннем порядке, не уведомив Литву, и в нарушение предусмотренных в двустороннем договоре процедур частично закрыла границу с Литвой», — говорится в сообщении МИД о ноте протеста.

В ноте содержится просьба объяснить данное нарушение договора и обеспечить, чтобы такие нарушения в будущем не повторялись.

Накануне режим Лукашенко ограничил въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Украины, а также Латвии, Литвы и Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».