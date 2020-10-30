закрыть
30 октября 2020, пятница, 21:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва направила ноту протеста Беларуси из-за закрытой границы

  • 30.10.2020, 20:38
  • 3,511
Литва направила ноту протеста Беларуси из-за закрытой границы
фото: urm.lt

Режим Лукашенко нарушил соглашение Литвы и Беларуси о пунктах пересечения границы.

Из-за закрытия в четверг границы посольству Беларуси вручена нота протеста, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

В ноте указано, что было нарушено межправительственное соглашение Литвы и Беларуси о пунктах пересечения границы.

«Беларусь после обеда в четверг в одностороннем порядке, не уведомив Литву, и в нарушение предусмотренных в двустороннем договоре процедур частично закрыла границу с Литвой», — говорится в сообщении МИД о ноте протеста.

В ноте содержится просьба объяснить данное нарушение договора и обеспечить, чтобы такие нарушения в будущем не повторялись.

Накануне режим Лукашенко ограничил въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Украины, а также Латвии, Литвы и Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич
Требуются санитары
Требуются санитары Андрей Санников
Дешевый ОМОН
Дешевый ОМОН Ирина Халип
Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!