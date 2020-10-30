«Мы — работники ММЗ, и мы стоим за своих»4
- 30.10.2020, 20:47
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Минский моторный завод протестует против произвола режима.
Работники Минского моторного завода протестуют против насилия и произвола властей в стране. Они выступают в поддержку Андрея Комлика-Яматина, термиста на ММЗ, который был уволен в среду, и выражают солидарность с бастующими в любой сфере.
Андрей — председатель первички независимого профсоюза РЭП на ММЗ. Он первый на предприятии объявил, что уходит в стачку 26 октября. В среду его задержали на территории предприятия, и осудили на 15 суток.
Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»