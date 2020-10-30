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«Мы — работники ММЗ, и мы стоим за своих»

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  • 30.10.2020, 20:47
  • 4,303
«Мы — работники ММЗ, и мы стоим за своих»
Иллюстрационное фото

Минский моторный завод протестует против произвола режима.

Работники Минского моторного завода протестуют против насилия и произвола властей в стране. Они выступают в поддержку Андрея Комлика-Яматина, термиста на ММЗ, который был уволен в среду, и выражают солидарность с бастующими в любой сфере.

Андрей — председатель первички независимого профсоюза РЭП на ММЗ. Он первый на предприятии объявил, что уходит в стачку 26 октября. В среду его задержали на территории предприятия, и осудили на 15 суток.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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