Епископ Юрий Кособуцкий: Солидарность белорусов – это сокровище, единство и любовь 1 30.10.2020, 21:14

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Епископ Юрий Кособуцкий

Фото: catholic.by

Это то, что делает нас единой нацией.

Фактическое изгнание из Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича – политическая акция, направленная против католиков, всей Католической Церкви, отметил генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии, епископ Юрий Кособуцкий во время проповеди в среду вечером, передает belsat.eu.

Проповедь, в которой иерарх оценил ситуацию в Беларуси, прозвучала в кафедральном соборе Минско-Могилевской архиепархии по поводу именин митрополита Кондрусевича.

Действия властей, по мнению епископа Кособуцкого, продиктованы идеологией, которая до сих пор базируется на марксизме-ленинизме.

«Это преступная идеология, которой не осудили в нашей стране», – сказал католический иерарх.

«Вместе с митрополитом мы упоминаем всех людей, которые невинно страдают в нашей стране, которые в темнице. Кто бы мог подумать, что в центре Европы в течение нескольких месяцев арестуют около 15 000 человек?! Часть из них пытали», – сказал епископ Кособуцкий.

Он упомянул в проповеди, которую услышали как минимум несколько тысяч человек в костеле и через онлайн-трансляцию, поступки милиции за последние дни, в том числе события в частных квартирах на улице Нововиленской.

«Как они унижали достоинство человека, как лупили беззащитных людей! Но мы можем не только с ужасом на это смотреть, но и с гордостью за тех, кто открыл свои квартиры для спасения незнакомых людей. Солидарность наших людей – это сокровище, единство, любовь друг к другу, поддержка – это то, что делает нас единой нацией», – отметил иерарх.

«Сегодня мы также много слышим анонсов применения оружия против наших людей. Это означает, что в планах есть какое-то последующее преступление. Мы должны молиться, чтобы это преступление не могло совершиться. Стрелять в собственный народ – смертный грех», – добавил он.

Юрий Кособуцкий призвал католиков молиться за Беларусь, за белорусский народ, за жертв террора, а также за покаяние преступников, которые отдают и выполняют приказы против белорусского народа.

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