Опрос USA Today: Байден стабильно опережает Трампа по всей стране 8 30.10.2020, 21:23

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фото: Reuters/Carlos Barria; Sarah Silbiger

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

За четыре дня до выборов президента США кандидат от демократов Джо Байден опережает своего конкурента, республиканца Дональда Трампа на общенациональном уровне.

Новый опрос USA Today и Suffolk показал, что Байден впереди Трампа на 8 процентов – 52% против 44%.

Социологи говорят, что почти 6 из 10 американцев не одобряют решения Трампа продолжать проводить крупные митинги во время пандемии, в то время как почти 64% одобряют решение Байдена отказаться от крупных мероприятий в пользу гораздо меньших митингов.

Хотя в конечном итоге результат выборов будет определен на основании результатов в масштабе штатов, которыми руководствуется Коллегия выборщиков, лидерство Байдена в национальном масштабе шире, чем у любого кандидата в президенты за более чем два десятилетия в последние дни кампании.

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