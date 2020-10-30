Опрос USA Today: Байден стабильно опережает Трампа по всей стране

Опрос USA Today: Байден стабильно опережает Трампа по всей стране8
- 30.10.2020, 21:23
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Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
За четыре дня до выборов президента США кандидат от демократов Джо Байден опережает своего конкурента, республиканца Дональда Трампа на общенациональном уровне.
Новый опрос USA Today и Suffolk показал, что Байден впереди Трампа на 8 процентов – 52% против 44%.
Социологи говорят, что почти 6 из 10 американцев не одобряют решения Трампа продолжать проводить крупные митинги во время пандемии, в то время как почти 64% одобряют решение Байдена отказаться от крупных мероприятий в пользу гораздо меньших митингов.
Хотя в конечном итоге результат выборов будет определен на основании результатов в масштабе штатов, которыми руководствуется Коллегия выборщиков, лидерство Байдена в национальном масштабе шире, чем у любого кандидата в президенты за более чем два десятилетия в последние дни кампании.