Посол Беларуси в Аргентине записал видеообращение в последний день службы

Посол Беларуси в Аргентине записал видеообращение в последний день службы3
- 30.10.2020, 21:35
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Владимир Астапенко заявил, что в ближайшем будущем мы сможем поднять БЧБ-флаги над всеми посольствами.
В свой последний день дипломатической службы в качестве посла Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко записал видеообращение.
Он выразил надежду, что в ближайшем будущем мы сможем поднять БЧБ-флаги над всеми посольствами Беларуси.
Астапенко надел бело-красно-белую футболку аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт», а в конце видо достал бело-красно-белый флаг.