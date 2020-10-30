Посол Беларуси в Аргентине записал видеообращение в последний день службы 3 30.10.2020, 21:35

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Владимир Астапенко заявил, что в ближайшем будущем мы сможем поднять БЧБ-флаги над всеми посольствами.

В свой последний день дипломатической службы в качестве посла Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко записал видеообращение.

Он выразил надежду, что в ближайшем будущем мы сможем поднять БЧБ-флаги над всеми посольствами Беларуси.

Астапенко надел бело-красно-белую футболку аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт», а в конце видо достал бело-красно-белый флаг.

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