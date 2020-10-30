Послы стран ЕС договорились о введении санкций против Лукашенко

Послы стран ЕС договорились о введении санкций против Лукашенко2
- 30.10.2020, 21:54
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Санкции могут ввести 4 ноября.
Послы стран Евросоюза пришли к договоренности о введении санкций против узурпатора Александра Лукашенко и еще 14 граждан страны.
Об этом согласии стало известно журналисту радио «Свободная Европа» Рикарду Йозвяку, написал он в Twitter.
«Послы Евросоюза в среду [4 ноября] дадут зеленый свет на заморозку активов и запретов на выдачу виз для Лукашенко и 14 других белорусов. Будет утверждено 6 ноября», — сообщил репортер.