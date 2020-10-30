Артур Удрис: Под красно-зеленым флагом точно стоять не буду, он ассоциируется с режимом 5 30.10.2020, 22:14

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Артур Удрис

Кадр из обращения Свободного Объединения Спортсменов Беларуси

Белорусский волейболист объяснил, почему не будет выступать под «закатом над болотом».

Белорусский волейболист Артур Удрис, ранее отказавшийся выступать за сборную, рассказала, что не будет выступать под красно-зеленым флагом.

«Я под красно-зеленым флагом точно стоять больше не буду. Не был о нем негативного мнения, пока этот флаг не начал ассоциироваться с лукашистскими митингами. Этот флаг ассоциируется у меня с этой кровью, с этой несправедливостью, с этим режимом. Я под ним точно стоять больше не буду», – цитирует Удриса «Медиазона».

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