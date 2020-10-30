Фукуяма назвал три составляющие эффективной борьбы с пандемией COVID-19 3 30.10.2020, 22:46

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Фрэнсис Фукуяма

Фото: David Levenson/Getty Images

Американский философ назвал пандемию политическим экспериментом.

Политическое устройство и уровень демократичности государств не влияют на их успешность в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал профессор Стенфордского университета Фрэнсис Фукуяма в интервью ЛІГА.net, которое опубликовано 30 октября.

"Эту ситуацию можно считать чем-то вроде политического эксперимента, который показывает, как различные общества ведут себя, столкнувшись с пандемией. Но я не думаю, что все зависит от политического устройства и уровня демократичности государства. Мы видим пример автократичного Китая, который определенно успешно справился с распространением вируса. С другой стороны, есть примеры успеха и в демократическом лагере: Южная Корея, Германия, Тайвань", – отметил философ.

По его мнению, на успешность борьбы влияют три фактора.

"Первое – дееспособность государства. Имеется в виду наличие ресурсов для того, чтобы у вас было достаточно докторов, клиник и медработников, которые находятся на передовой борьбы с болезнью. Второе – доверие. Здесь я бы выделил два направления. Речь о доверии граждан к правительству, когда люди носят маски и остаются дома, если власти просят об этом. Также немаловажно доверие друг к другу: это очень сложная ситуация, люди как никогда нуждаются во взаимной поддержке", – подчеркнул Фукуяма.

Третий фактор, по его словам, – правильные лидеры.

"Думаю, что руководители государства, которые не воспринимают пандемию всерьез – это настоящая катастрофа для общества. Вы можете быть хорошо подготовленными и иметь профессионалов во главе системы здравоохранения, но все способны разрушить неправильные указания высшего руководства. Хороший пример в этом смысле – США, где национальный лидер изначально не принимал угрозу, что в итоге стало проблемой", – считает профессор.

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