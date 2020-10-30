Александр Кравцевич: Лукашенко уже не жилец 7 30.10.2020, 22:56

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Александр Кравцевич

Известный белорусский историк - о главной ошибке узурпатора.

Известный белорусский историк Александр Кравцевич заявил в интервью «Белсату», что Сашу Таракана ожидает либо пожизненное заключение, либо последний смертный приговор.

– Какая, на ваш взгляд, главная ошибка Лукашенко в процессах, которые сейчас происходят?

– Александр Лукашенко довольно примитивный человек, потому что инстинкт власти – один из самых примитивных. Лукашенко к тому же еще и плохо образован. Лучшим стратегическим выходом для него было бы продержаться два президентских срока, сделать перспективы для своих детей и тихо уйти. Лукашенко же человек, больной властью, он доводит ситуацию до логического конца: в лучшем случае для него – до пожизненного заключения. Но это может быть и последний смертный приговор.

– Один из позитивных результатов нынешних протестов – то, что люди самостоятельно и вполне естественно выбрали своими символами бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». Как вы считаете – почему? В одной из своих программ вы говорили о том, что Лукашенко сделал белорусам подарок тем, что когда-то отказался от этих символов.

– Лукашенко своим флагом очень четко отделил себя от Беларуси. Это как на фронте – у каждой стороны свой флаг. Вот, например, идут две колонны поляков – либералы и националисты, и все под обычными бело-красными флагами. Как их отличить? А Лукашенко в этом плане сделал нам подарок. Его ненависть к белорусскому оказалась сильнее политического инстинкта. Он четко себя обозначил. И теперь любой человек в любом уголке мира, который интересуется тем, что происходит в Беларуси, сразу видит и распознает, кто есть кто. Бело-красно-белый флаг вернулся и стал протестным – это вполне естественное явление. А красно-зеленый флаг – символ, который развевается из окна автозака.

Бело-красно-белый флаг имеет более чем столетнюю традицию. Это, если говорить по-современному, раскрученный бренд. Этот флаг присутствует в сознании любого белоруса. Под этим флагом обрели Белорусскую государственную независимость. Создать новые символы с нуля очень сложно. Вспомним, например, белые ленты Светланы Тихановской. Этот символ очень быстро отошел. А на первый план выступает то, что выработано историей, за чем стоят сотни людских жизней и годы борьбы.

– Ваш прогноз: сколько по времени будет продолжаться белорусская революция?

– Мой оптимистичный сценарий: до Нового года. Пессимистичный – до середины весны следующего года. Но в любом случае мы победим, это неизбежно. Это исторический процесс. Александр Лукашенко уже не жилец как политик.

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