Белорусские студенты, которые учатся в Польше, застряли на границе 8 31.10.2020, 8:05

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При этом пограничники впускали в страну другие машины с белорусами.

Дмитрий родом из Брестской области. В этом году молодой человек поступил в университет в Люблине. В пятницу он решил поехать к родителям в Беларусь. Но, говорит, что его несмотря на белорусское гражданство, на Родину не пропустили. Вместе с ним, рассказывает, в такой же ситуации оказалось еще шесть студентов. В пресс-службе Госпогранкомитета отмечают, что в этой ситуации не все так однозначно, сообщает tut.by.

По словам Дмитрия, в пятницу, 30 октября, он и еще шестеро студентов-белорусов возвращались из Польши домой. Ехали через пункт пропуска «Брест».

— Я учусь в Люблине, ребята — в Бяла-Подляске (фамилии студентов есть в редакции. — ред.). В Беларусь мы все вместе возвращаемся на маршрутке, — рассказывает Дмитрий. — В пятницу где-то в 17.40 по белорусскому времени мы подъехали к пограничникам. Пограничник у меня спросил, откуда я еду и что делал в Польше. Я ответил: «Я там учусь». У меня попросили подтверждение. Я показал студенческие документы. У меня их отсканировали и сказали: «Ожидайте». Насколько я понимаю, ребята прошли такую же процедуру. Потом мы где-то час сидели в маршрутке, к нам подошли и сказали, что в связи с эпидемиологической ситуацией, нас не пропустят.

По словам Дмитрия, они видели, как из Польши в Беларусь въезжали другие машины с белорусами. В связи с этим они решили вернуться в конец очереди и попробовать пройти границу заново.

— Наша очередь подошла где-то через три часа, но нас снова не пропустили, — продолжает молодой человек. — Мы говорили, что утром в СМИ была статья, где написано, что белорусов пропускают. Нам ответили — это было утром, все меняется.

Сейчас студенты снова решили поехать в конец очереди, в надежде, что их все-таки пропустят.

— Троих человек мы смогли посадить в попутки. Думали, может так у них получится пройти границу, но их вернули, — говорит Дмитрий. — Сейчас (0.37 — ред.) они с нами на нейтральной территории. Уже приехали наши родители.

В пресс-службе Госпогранкомитета подтвердили: действительно, в пятницу вечером белорусские студенты возвращались из Польши на Родину.

— Пограничники предупредили молодых людей, что их ожидает 10-дневная самоизоляция, — поясняет ситуацию официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский. — Так как учащимся следовало вернуться в вузы уже 4 ноября, им было предложено вернуться в сопредельное государство. Однако польская сторона отказала студентам во въезде без объяснения причин. На текущий момент они снова пытаются въехать обратно в Польшу.

Дмитрий говорит, что они не возвращались в Польшу и пробуют попасть именно в Беларусь.

— У меня не спрашивали про то, сколько я планирую быть в Беларуси. Я еду домой за теплыми вещами и готов отсидеть 10-дневный карантин, — говорит Дмитрий. — Ребята тоже. У них дистанционка, они планировали быть дома даже дольше, чем 10 дней.

Напомним, 29 октября стали поступать сообщения от пользователей о том, что белорусы не могут вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы: их разворачивают на границе. Позже появилась информация о таких же проблемах и на границе с Украиной и Латвией. В Госпогранкомитете пояснили, что для отдельной категории физических лиц временно ограничен въезд из стран-соседок через наземные пункты пропуска. Причина — эпидемиологическая обстановка.

По словам Антона Бычковского, официального представителя Госпогранкомитета, белорусов на территорию нашей страны пускают.

— Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу, — сказал представитель ГПК.

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