Лукашенко бредит гибелью 35 Александр Морозов

31.10.2020, 8:12

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Фото: ТАСС

Узурпатор произносит «шекспировские» монологи.

Это по-своему, трагическое зрелище.

Лукашенко произносит "шекспировские" монологи. Совершив роковую, в политическом смысле - смертельную - ошибку (выборы), он сам себе сконструировал "брошенность" с трех сторон: отвергнут народом, осужден Западом, брошен Москвой.

Он ходит туда-сюда по политическому пространству размером 4 на 4 метра, из угла в угол, и произносит путаные, рваные монологи о суверенитете, о войне, о надежде, он грозит кулаком во все стороны света, взывает к братству и т.д.

Из этой клетки, в которую он погрузил свой мозг, вырваться он уже не может. Его выступления превращаются в выразительный политико-психологический материал. Он возбужденно обшаривает воспаленным сознанием темный периметр мира, как пограничный прожектор.

Он пытается вырваться из самоописания, которое ведет его к гибели, он эту гибель постоянно подчеркивает ("уйду только мертвым"), и чем выразительней и возбужденней его монологи, тем острее тема смерти, проходит сквозь них. Его сознание порождает слова про "оторванные руки", про "отстреливались спиной к спине".

Он бредит гибелью.

Александр Морозов, «Фейсбук»

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