Лукашенко бредит гибелью

Лукашенко бредит гибелью35
- Александр Морозов
- 31.10.2020, 8:12
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Узурпатор произносит «шекспировские» монологи.
Это по-своему, трагическое зрелище.
Лукашенко произносит "шекспировские" монологи. Совершив роковую, в политическом смысле - смертельную - ошибку (выборы), он сам себе сконструировал "брошенность" с трех сторон: отвергнут народом, осужден Западом, брошен Москвой.
Он ходит туда-сюда по политическому пространству размером 4 на 4 метра, из угла в угол, и произносит путаные, рваные монологи о суверенитете, о войне, о надежде, он грозит кулаком во все стороны света, взывает к братству и т.д.
Из этой клетки, в которую он погрузил свой мозг, вырваться он уже не может. Его выступления превращаются в выразительный политико-психологический материал. Он возбужденно обшаривает воспаленным сознанием темный периметр мира, как пограничный прожектор.
Он пытается вырваться из самоописания, которое ведет его к гибели, он эту гибель постоянно подчеркивает ("уйду только мертвым"), и чем выразительней и возбужденней его монологи, тем острее тема смерти, проходит сквозь них. Его сознание порождает слова про "оторванные руки", про "отстреливались спиной к спине".
Он бредит гибелью.
Александр Морозов, «Фейсбук»