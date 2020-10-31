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Медики назвали имеющийся на каждой кухне продукт для профилактики коронавируса

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  • 31.10.2020, 8:18
  • 12,264
Медики назвали имеющийся на каждой кухне продукт для профилактики коронавируса

Он также помогает быстро вернуться к привычному образу жизни после болезни.

Российский Минздрав назвал наиболее доступное средство для профилактики коронавирусной инфекции. Оказывается, чтобы его найти, нужно всего лишь заглянуть на кухню, пишет orthodox.od.ua.

Обычная соль, разведенная в воде, уменьшает число вирусных и бактериальных провокаторов инфекций. Наиболее важную роль играет селен, который в большом количестве содержится в данном продукте. Он также помогает быстро вернуться к привычному образу жизни после болезни.

Самой полезной солью является та, что добывается на оренбургском Соль-Илецком месторождении. В килограмме продукта находится 17 микрограммов селена.

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