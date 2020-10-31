Павел Климкин: Режим в Беларуси пробил очередное дно8
- 31.10.2020, 8:59
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Украина должна помочь белорусским студентам.
Украина должна предложить возможность обучения отчисленным белорусским студентам, считает глава МИД страны в 2014-2019 годах Павел Климкин.
«Режим в Беларуси пробил очередное дно. Там начали выбрасывать студентов из вузов за участие в мирных протестах. Должны предложить им обучение в Украине: плохие студенты не борются за свободу. А завершат они обучение в другой Беларуси», — написал Климкин на своей странице в «Твиттере».
Режим у Білорусі пробив чергове дно. Там почали викидати студентів з вишів за участь у мирних протестах. Маємо запропонувати їм навчання в Україні: погані студенти не борються за свободу. А завершать вони навчання в іншій Білорусі.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 29, 2020